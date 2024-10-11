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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| التربيع الأول لقمر ربيع الآخر يزين سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت سماء المملكة العربية السعودية أمس عند الساعة التاسعة و51 دقيقة ليلًا التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر، 7 ربيع الآخر 1446 والموافق 10 أكتوبر 2024.
وأوضح عضو جمعية أمان البيئية والمختص بالتصوير الفلكي عدنان خليفة، أن النصف الأيمن من القمر ظهر للراصد مضيئا مساء أمس، ويعد التربيع فرصة جيدة لرصد تضاريس القمر بالتلسكوب أو المنظار العادي.
وأوضح عضو جمعية أمان البيئية والمختص بالتصوير الفلكي عدنان خليفة، أن النصف الأيمن من القمر ظهر للراصد مضيئا مساء أمس، ويعد التربيع فرصة جيدة لرصد تضاريس القمر بالتلسكوب أو المنظار العادي.