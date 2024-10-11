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شاهد| التربيع الأول لقمر ربيع الآخر يزين سماء المملكة

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الدمام - شريف احمد - شهدت سماء المملكة العربية أمس عند الساعة التاسعة و51 دقيقة ليلًا التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر، 7 ربيع الآخر 1446 والموافق 10 أكتوبر 2024.
وأوضح عضو جمعية أمان البيئية والمختص بالتصوير الفلكي عدنان خليفة، أن النصف الأيمن من القمر ظهر للراصد مضيئا مساء أمس، ويعد التربيع فرصة جيدة لرصد تضاريس القمر بالتلسكوب أو المنظار العادي.
التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر - واس

رصد الظواهر الفلكية

وتعد سماء منطقة الحدود الشمالية قليلة التلوث الضوئي، ما يجذب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات، على رصد الظواهر الفلكية وحركة الكواكب والنجوم.
التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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