شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| التربيع الأول لقمر ربيع الآخر يزين سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.