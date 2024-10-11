أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: اليونيفيل رفضت طلب إسرائيل سحب قواتها مسافة 5 كيلومترات على الأقل من حدود لبنان

نقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن "اليونيفيل رفضت طلب إسرائيل سحب قواتها مسافة 5 كيلومترات على الأقل من حدود لبنان". واشار المتحدث باسم اليونيفيل لأكسيوس، الى أنه "تم اتخاذ قرار بقاء قوات اليونيفيل في مكانها بالتشاور مع الدول المساهمة فيها".

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