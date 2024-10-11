أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، "أنّنا لا يمكننا الذّهاب إلى المناطق المنكوبة إلّا بمؤازرة من الجيش اللبناني، ونبذل كلّ ما يمكن لضمان استمرار قطاع الاتصالات وهو مستمر".
ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "النّزوح الّذي حصل شكّل ضغطًا كبيرًا على الشّبكة في المناطق الّتي لا تشهد مشاكل، والهاتف يعمل بنسبة 90% حتّى السّاعة"، كاشفًا "أنّنا ندرس خيارات لاعتمادها شبيهة بالـ"starlink"، لكنّها لا تحلّ المشكلة بشكل جذري".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: لا يمكننا الذهاب للمناطق المنكوبة إلا بمؤازرة الجيش وندرس خيارات لاعتمادها شبيهة بالـ"starlink" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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