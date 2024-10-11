بيان فرنسي إيطالي إسباني: نندد باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان

نددت سلطات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بـ"استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في لبنان"، معتبرة أن "الهجمات على قوات اليونيفيل في لبنان غير مبررة ويجب أن تتوقف على الفور". واكدت أن "استهداف اليونيفيل انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".

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