بايدن: طلبت من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان

قدّر الرئيس الاميركي جو بايدن قيمة خسائر الإعصار ميلتون بـ50 مليار دولار. في سياق منفصل، اشار الى أنني "طلبت من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان".

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