إعصار "ميلتون" المدمر يتسبب بسقوط قتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين

ابوظبي - سيف اليزيد - شق الإعصار ميلتون طريقه إلى المحيط الأطلسي بعد أن قطع مساراً مدمراً عبر ولاية فلوريدا الأميركية تسبب في وقوع أعاصير ومقتل عشرة على الأقل وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، لكن العاصفة لم تتسبب في مد كارثي كما كان يُخشى.

وقال رون دي سانتيس حاكم فلوريدا في إفادة صحفية إن الولاية تجنبت "أسوأ الاحتمالات" لكنه حذر من أن الأضرار لا تزال كبيرة.

وبدأ أن منطقة خليج تامبا نجت من العاصفة التي دفعت إلى إصدار التحذيرات الأكثر خطورة، رغم أن الجزر الحاجزة على طول الشاطئ جنوبي المدينة شهدت فيضانات واسعة النطاق.