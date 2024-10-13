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الإسبان يتظاهرون للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، للمطالبة بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة وسط غضب متزايد بين السكان من ارتفاع أسعار المنازل.
وتحت شعار "السكن حق وليس تجارة"، تظاهر مستأجرون للمطالبة بخفض إيجارات المساكن وتحسين ظروف المعيشة.
وقالت الحكومة الإسبانية إن 12 ألفا نزلوا إلى الشوارع.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية عن حملة صارمة على الإيجارات لفترات قصيرة والموسمية لأماكن قضاء العطلات.
وتخطط للتحقيق في الإعلانات على منصات معينة للتحقق من حصولها على التراخيص.
وتواجه إسبانيا صعوبة في تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، وهي محرك رئيسي لاقتصادها، ومعالجة مخاوف السكان بشأن ارتفاع الإيجارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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