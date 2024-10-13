لوكاشينكو يعلّق على تعديل عقيدة روسيا النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - علّق ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، على تعديل العقيدة النووية في روسيا.

وقال لوكاشينكو إن التغييرات التي أعلنتها روسيا على سياستها بشأن الأسلحة النووية تأخرت كثيرا ومن المرجح أن "تهدئ حماسة" الغربيين.

وذكر لوكاشينكو أن من سماهم "المتهورين" سمعوا بالفعل الإشارات النووية التي ترسلها موسكو حتى قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التغييرات الشهر الماضي.

وقال بوتين في 25 سبتمبر إن روسيا ستوسع قائمة السيناريوهات التي قد تدفعها إلى التفكير في استخدام سلاح نووي، بما في ذلك إذا كانت لديها معلومات موثوقة عن شن هجوم ضخم عليها عبر الحدود بالطائرات أو الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وأضاف أن موسكو ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية في العالم هجوما مشتركا.

وقال لوكاشينكو "كان ينبغي تجديد هذه العقيدة منذ وقت طويل". واتفق لوكاشينكو العام الماضي مع بوتين على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا.

وأضاف، في قابلة مع التلفزيون الروسي، أن تغيير العقيدة النووية "يُحتمل أنه يهدئ حماس الدول الغربية".