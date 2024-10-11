عبّرت الحكومة البريطانية، عن "استيائها إزاء التقارير عن إطلاق نار إسرائيلي استهدف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في لبنان". واشار متحدث باسم الحكومة الى اننا "شعرنا بالاستياء لسماع هذه التقارير. من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين"، مكررا الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية عبّرت عن استيائها جراء استهداف إسرائيل قوات اليونيفيل: لوقف فوري لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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