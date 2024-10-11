القناة 13 عن مصدر أمني: توجه إسرائيلي لعدم التصويت على الرد على إيران وتأجيل التصديق عليه حتى اقتراب التنفيذ

نقلت القناة 13 الاسرائيلي عن مصدر أمني، تأكيده وجود توجه إسرائيلي لعدم التصويت على الرد على إيران وتأجيل التصديق عليه حتى اقتراب التنفيذ.

واكدت القناة الـ13 ان أعضاء المجلس الوزاري المصغر لم يصوتوا على الرد الإسرائيلي على ايران خلال اجتماع الليلة الماضية.