نقلت القناة 13 الاسرائيلي عن مصدر أمني، تأكيده وجود توجه إسرائيلي لعدم التصويت على الرد على إيران وتأجيل التصديق عليه حتى اقتراب التنفيذ.
واكدت القناة الـ13 ان أعضاء المجلس الوزاري المصغر لم يصوتوا على الرد الإسرائيلي على ايران خلال اجتماع الليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 عن مصدر أمني: توجه إسرائيلي لعدم التصويت على الرد على إيران وتأجيل التصديق عليه حتى اقتراب التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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