"يديعوت أحرونوت": معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان". كذلك أفادت الصحيفة، بأن "تعريف غزة رسميا في الجيش الإسرائيلي على أنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 تشرين الأول".

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