الدفاع المدني: نواصل عمليات الانقاذ بحثاً عن المفقودين جراء الغارتين الإسرائيليتين على النويري والبسطة التحتا

أعلت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن مهمات عناصرها المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من مساء أمس الخميس ولغاية الساعة من صباح اليوم الجمعة.

-بيروت:

- تواصل الفرق المتخصصة في عمليات البحث والانقاذ لدى المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مهام رفع الانقاض بحثاً عن المفقودين جراء الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مساء أمس النويري/العاملية والبسطة التحتا. وفي التفاصيل :

النويري - العاملية:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنيين سكنيين في محلة النويري/العاملية (أحدهما مؤلف من ست طبقات وقد استهدفت الطبقتين الثانية والثالثة منه، والآخر مؤلف من عشر طبقات وقد استهدفت أيضا طبقتين منه) نفذت فرق الدفاع المدني المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ مهام سحب قرابة ال ٣٥ جريحا وجثامين ٧ شهداء. توازيا عمل العناصر على اخلاء القاطنين في المبنيين المتضررين. كما تم نقل جريحين بواسطة آليات الإسعاف التابعة للدفاع المدني أحدهما الى مستشفى الجامعة الاميركية والآخر الى مستشفى الزهراء.

توازيا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل الشقق المستهدفة، والسيارات وخزانات المازوت.

- البسطة التحتا:

- بعد دقائق من الغارة التي استهدفت محلة النويري، استهدفت غارة ثانية محلة البسطة التحتا لتطال الاضرار ٧ أبنية متلاصقة وثمة مبنيين دُمراً تدميراً شبه كامل.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني على اخلاء سكان المباني المتضررة وسحب الجرحى.

كما أسفرت عمليات الدفاع المدني ليلا عن انتشال جثامين ٦ شهداء.

وفي هذه الاثناء تتواصل عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل تحت انقاض احد المبنيين المدمرين للعثور على ٥ أشخاص لا زالوا ضمن عداد المفقودين.

- محافظة البقاع:

- انتشال جثمان شهيد في رياق وما زالت عمليات البحث والانقاذ مستمرة.

-محافظة بعلبك:

إطفاء:

في بلدة دورس شارع الكيال:

- مستودع ومعمل محارم (عدد ١)

- محلات (عدد ١٢)

- منشرة (عدد ١ )

- اكسبرس (عدد ١ )

- منازل (عدد٥)

في بلدة النبي شيت:

- منازل (عدد ١)

- خزان محروقات (عدد ١)

- محل كهرباء سيارات (عدد ١)

- محل للاطارات (عدد ١)

- محل سمانة (عدد ١)

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.