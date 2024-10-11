حمية زار مطار بيروت: نثني على إدارة مديرية الطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

زار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مطار بيروت الدولي، حيث اطلع من المديرية العامة للطيران المدني على سير الرحلات الجوية من وإلى المطار، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
واثنى الوزير حميهة من داخل برج المراقبة على عمل المراقبين الجويين وجميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، لضمان استمرارية حركة الملاحة الجوية وفق معايير السلامة المعتمدة عالميا.
كذلك أثنى على إدارة المديرية وإشرافها على حسن سير العمل في المطار والتنسيق مع جهاز امن المطار وقوى الامن الداخلي والامن العام ومصلحة الجمارك والشركات العاملة في المطار وفق القوانين المرعية الاجراء.
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