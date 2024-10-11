افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنالطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت منذ الفجر مدينة الخيام وبلدات برعشيت و شقرا واطراف الزرارية و جبشيت مما ادى الى سقوط اصابات. كما افيد عن غارات إسرائيلية على محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط اصابات نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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