عراقجي: جاهزون لأي سيناريو رغم أننا لا نريد الحرب أو التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن إيران مستعدة لأي تطور محتمل في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مشددًا في الوقت نفسه على أن بلاده لا تسعى للحرب أو التصعيد.

وقال عراقجي: "الإسرائيليون بإمكانهم اختبار إرادتنا، وسنرى كيف سيكون الهجوم، وبناءً على ذلك سنحدد طبيعة ردنا بدقة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لجر دول أخرى إلى حرب واسعة.

وأضاف الوزير الإيراني أن الكارثة المحتملة لهذه الحرب ليست خافية على أحد، قائلاً: "إيران ليست الدولة الوحيدة التي ترفض حربًا واسعة، بل الجميع يدرك مدى كارثية مثل هذا الصراع". وأكد عراقجي أن المقاومة في المنطقة قادرة على الرد على إسرائيل، ووجه انتقادًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "نتنياهو لم يحقق هدفه في القضاء على حماس خلال حربه في غزة، وسيواجه نفس المصير في لبنان".

وفي سياق تصريحاته، شدد عراقجي على أن دعم إيران للمقاومة لن يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، قائلاً: "سندعم المقاومة بكل ما تحتاجه، مهما كان نوع الدعم". وأضاف: "إيران لم تتخل يومًا عن المقاومة، وقد أعلنت سابقًا من بيروت أن هذا الالتزام لا يتزعزع".

وأوضح عراقجي أن لقاءاته الأخيرة في بيروت كانت "جدية وجيدة" ولم تشهد أي توترات، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة اللبنانية والمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده أجرت مشاورات حول كيفية وقف إطلاق النار ووقف المجازر التي تحدث في غزة ولبنان. وقال إن الدول الكبرى في المنطقة بإمكانها لعب دور رئيسي في الحد من التصعيد. وخص بالذكر السعودية وقطر، مؤكدًا أن هناك مشاورات جارية معهما لوقف الحرب.

وأضاف عراقجي أن القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مفتوحة، لكن عبر وساطات دولية، حيث يجري تبادل وجهات النظر بشكل غير مباشر. وأكد أن الاهتمام الدولي بما يحدث في غزة ولبنان هو "النتيجة الأهم لهذه الاتصالات".

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على وجود توافق دولي حول ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن المشاورات مستمرة مع دول مختلفة للوصول إلى وقف التصعيد وحل شامل