حساب المواطن يتصدر جوجل مع بدء إيداع دعم شهر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - حساب المواطن.. احتل برنامج حساب المواطن مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر "شاملا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وذلك في موعده الرسمي وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، أن عمليات الإيداع ستظل مستمرة حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، داعية الراغبين في معرفة مبلغ استحقاقهم الدخول على موقع البرنامج أو عبر تطبيق حساب المواطن.

يذكر أن الشهر الماضي أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

ووفق للبوابة الإلكترونية لحساب المواطن، قال مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.

حساب المواطن..طريقة حساب قيمة الدعم

ولكل من يرغب في الاستعلام عن مبلغ الدعم لديه من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

-الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

-إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وغيرهم فوق الـ 18 عامًا

-إضافة الدخل الشهري للأسرة

-النقر على كلمة احسب.