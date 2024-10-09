أقوى 10 أعاصير ضربت الولايات المتحدة الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن خبراء المناخ أن إعصار ميلتون مصنف كإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى في مقياس شدة الأعاصير. من المتوقع أن يصل الإعصار اليوم الأربعاء إلى ولاية فلوريدا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للساحل الغربي المكتظ بالسكان، ويُقدَّر عدد سكان منطقة خليج تامبا بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة، مما يعزز المخاوف من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الإعصار.

وتعتبر الأعاصير من أخطر الظواهر الجوية التي يمكن أن تتسبب في أضرار هائلة وتدمير واسع النطاق.

وشهدت الولايات المتحدة على مر السنين العديد من الأعاصير القوية التي أثرت على المجتمعات بشكل كبير، بدءًا من إعصار أندرو إلى إعصار كاترينا.



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1.إعصار فلوريدا - 1935: الضغط المركزي 892 ملليبار. يُعد أقوى إعصار في تاريخ الولايات المتحدة.

2.إعصار كاميل - 1965: ضرب مناطق ميسيسيبي ولويزيانا وفيرجينيا، بضغط مركزي 900 ملليبار.

3.إعصار ميكائيل - 2018: ضرب شمال غرب فلوريدا، بضغط مركزي 919 ملليبار.

4.إعصار كاترينا - 2005: تسبب في تدمير واسع في لويزيانا، بضغط 920 ملليبار، وهو من بين أكثر الأعاصير تكلفة، حيث بلغت خسائره حوالي 187 مليار دولار.

5.إعصار أندرو - 1992: ضرب فلوريدا ولويزيانا، بضغط 922 ملليبار، مسببًا دمارًا كبيرًا في تلك المناطق.

6.إعصار تكساس (إنديانولا) - 1884: ضغط مركزي بلغ 925 ملليبار.

7.إعصار فلوريدا - 1919: بضغط مركزي بلغ 927 ملليبار.

8.إعصار بحيرة أوكيشوب - 1928: ضرب فلوريدا بضغط مركزي 929 ملليبار.

9.إعصار دونا - 1960: ضرب فلوريدا بضغط 930 ملليبار.

10.إعصار لويزيانا - 1915؛ إعصار كارلا (تكساس الشمالية والوسطى) - 1961؛ إعصار إيان (جنوب غرب فلوريدا) - 2022: الضغط المركزي لكل منها بلغ 931 ملليبار.

إعصار كاترينا الذي دمر نيو أورليانز في عام 2005 يُعتبر من أكثر الأعاصير تكلفة، حيث تسببت الأضرار في خسائر بلغت حوالي 187 مليار دولار.

وفيما يخص الأعاصير الأكثر فتكًا، يُعد إعصار تكساس عام 1900 الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث راح ضحيته بين 8000 و12000 شخص.

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وبالنظر إلى الأعاصير خارج الولايات المتحدة، فإن إعصار سان فيليبي عام 1928 وإعصار ديفيد عام 1979 اللذان ضربا بورتو ريكو يُعتبران من بين الأعاصير الأكثر شدة في التاريخ.