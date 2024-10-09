وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه "غزو"، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن "يبقى غير مبال" إزاء هذا الوضع وأعرب عن أسفه "لعدم وجود توافق" حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.
واكد خلال نقاش في البرلمان انه "من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني وصف الهجوم الاسرائيلي على لبنان بـ"الغزو": لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.