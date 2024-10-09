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رئيس الوزراء الإسباني وصف الهجوم الاسرائيلي على لبنان بـ"الغزو": لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال

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وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه "غزو"، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن "يبقى غير مبال" إزاء هذا الوضع وأعرب عن أسفه "لعدم وجود توافق" حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.

واكد خلال نقاش في البرلمان انه "من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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