أعلن الإتحاد الأوروبي إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان.
واكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في تصريح لها ان "الاتحاد الأوروبي يقف بجانب السكان المتضررين من الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان".
وستقلع هذه الطائرات المحملة بمواد أساسية من برينديزي في جنوب إيطاليا ومن دبي. وأشارت المفوضية في بيان إلى أنه يتوقع أن تصل الطائرة الأولى يوم 11 تشرين الأول إلى بيروت.
وسيمول الاتحاد الأوروبي أيضا تسليم المساعدات المخصصة للبنان والتي أقرتها العديد من الدول الأعضاء، بما فيها إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا واليونان وفرنسا، وفقًا للبيان.
وتشمل هذه المساعدات أدوية ومعدات طبية ضرورية لمساعدة اللبنانيين، خصوصًا الأشخاص النازحين.
وهذه المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي هي جزء من المبلغ الإجمالي البالغ 104 ملايين يورو الذي أعلن هذا العام لدعم لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي اعلن ارسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.