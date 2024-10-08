النشرة: استشهاد 3 مسعفين من كشافة الرسالة في غارة اسرائيلية على مركزهم في عيتيت وسلسلة غارات جنوبا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي إستهدف مركز الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة عيتيت، وإرتقاء 3 شهداء من مسعفي الرسالة.

ولفت الى وقوع سلسلة غارات على عدلون، السكسكية، انصارية، جبشيت ومرتفعات جبل صافي في اقليم التفاح.