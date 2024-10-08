افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي إستهدف مركز الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة عيتيت، وإرتقاء 3 شهداء من مسعفي الرسالة.
ولفت الى وقوع سلسلة غارات على عدلون، السكسكية، انصارية، جبشيت ومرتفعات جبل صافي في اقليم التفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: استشهاد 3 مسعفين من كشافة الرسالة في غارة اسرائيلية على مركزهم في عيتيت وسلسلة غارات جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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