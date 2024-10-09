شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك»: 103 ملايين ريال قيمة الأثر الإيجابي لطرح «المطاحن العربية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي من طرح شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية نحو 103 ملايين ريال، وذلك بعد خصم حصة نادك من مصاريف وتكاليف الطرح لأسهم الشركة والإدراج في السوق المالية الرئيسية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت نادك قد أعلنت صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من إجمالي أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، "شركة مستثمر فيها" للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول)، فيما أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية اعتباراً من أمس الثلاثاء.
وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر في نتائج الربع الرابع من عام 2024م.
الجدير بالذكر بأنه تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 66 ريالًا للسهم الواحد لأسهم الاكتتاب العام لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، كما أن نشرة الإصدار لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية متاحة على موقع هيئة السوق المالية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، كانت نادك قد أعلنت صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من إجمالي أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، "شركة مستثمر فيها" للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول)، فيما أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية اعتباراً من أمس الثلاثاء.
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الجدير بالذكر بأنه تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 66 ريالًا للسهم الواحد لأسهم الاكتتاب العام لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، كما أن نشرة الإصدار لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية متاحة على موقع هيئة السوق المالية.