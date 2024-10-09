السعودية | جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في “الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية التربية والتنمية البشرية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني في برنامج “الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية”، للعام الجامعي 1446هـ، وذلك حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024م.

ويُعدّ “الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية” برنامجًا نوعيًا يستهدف خريجات مرحلة البكالوريوس على مستوى المملكة؛ لتأهيلهنَّ للتدريس في المدارس الأهلية والعالمية، حيث يُقدم البرنامج بنظام المقررات الدراسية، إضافة إلى الخبرات الميدانية، لمدة عام جامعي.

ويتضمَّن البرنامج عددًا من المقررات النوعية، الرامية إلى الريادة التنافسية للخريجات، وإثراء المعارف العلمية والمهارات العمَلية، وتعزيز الفرص الوظيفية في المهن التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية.

ويأتي البرنامج ضمن إسهامات كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز ريادة المرأة من خلال التأهيل والتدريب، وإعداد كفاءات تعليمية وتربوية مؤهلة لشراكة فعالة لصناعة مجتمعات المعرفة.

يُذكر أنَّ البرنامج مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقدم دون رسوم دراسية لمن تنطبق عليها شروط القبول، ويمكن للراغبات بالتقديم على البرنامج زيارة الرابط التالي: https://forms.gle/yjpyGD1ax12YWqLs9

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