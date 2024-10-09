كندة علوش تكشف سر إخفاء أبنائها عن السوشيال ميديا

كشفت كندة علوش المزيد من الأسرار عن حياتها العائلية كما أعلنت النجمة الشهيرة مفاجأة غير سارة لجمهورها، موضحة أنها لا زالت تستكمل رحلتها مع سرطان الثدي، وأن الرحلة لم تنته.

وتحدثت كندة علوش في لقائها مع برنامج كلام نواعم عن سر رفضها إظهار أبنائها على السوشيال ميديا، كما كشفت المزيد من الأمور الملهمة، كعادتها، وسط تفاعل كبير من محبيها.

فسرت كندة علوش سر إخفاء أطفالها عن السوشيال ميديا قائلة: "الحقيقة إحنا أخذنا قرار إبعادهم تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض من غير ما نتفق كان في اتفاق ضمني في الموضوع، والحقيقة ده جزء من طبيعتي، أنا مش بعرض حياتي الشخصية ولا عمرو يوسف بيعرض حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أول ما خلفنا من غير ما نتكلم كان القرار موجود، لكن لما يكبروا هما وقت ما يقرروا يظهروا ويعملوا ده يعملوه.. يعني لما يكون عندها 16 أو 18 سنة، وتكون مسؤولة عن قرارها".

وأوضحت كندة علوش تفاصيل قرارها قائلة: "حياة عندها 6 سنين وابني سنتين، ونص مش عارفة لما يكون عمرها 12 سنة إيه الصراعات اللي تخوضها وأنا هخوضها معها في الموضوع دا، بس الحقيقة من كل قلبي أنا أتمنى أنها تكون جاهلة تكنولوجيا ومتمسكش موبايل، مواقع التواصل والسوشيال ميديا هي مكان سلبي للأطفال جدا وممكن يضرهم أيا كانت إيجابياتها".

وعبرت عن استيائها من ظهور بعض أبناء المشاهير على السوشيال ميديا قائلة: "الحقيقة أنا بزعل من كل أهل سواء نجوم معروفين، أو لأ يخلوا أولادهم ظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه ناس متنمرون وطبيعة الحياة إن مش كل الناس أسوياء، أنا طول ما أنا قادرة أمنع أولادي، حتى لو كنت أم ديكتاتورية، وحاول أخلق لهم بدائل تعوضهم عن المتعة اللي بوصولها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن القرارات المهمة المتعلقة بأولادها قالت كندا علوش إنها تأخذ القرارات المتعلقة بأمور بسيطة مثل الأكل والشرب ومواعيد التمارين وغيرها. أما فيما يتعلق بالقرارات المهمة مثل اختيار مدرسة أو غيرها، فيكون الأمر بالشراكة بينها وبين زوجها الفنان عمرو يوسف، موضحة أنها تخاف من اتخاذ القرار بمفردها.



وكشفت الفنانة السورية عن أنها لا زالت تواجه مرض السرطان، وأن رحلتها مع سرطان الثدي لم تنته حتى الآن قائلة: "ربنا ألهمني إني لازم أعالج الموضوع ده بيني وبين نفسي بعيد عن العالم، وحسيت إني لما أشرك ناس كتير معايا في الموضوع أنه حيكون فيه تشتيت ليا، فقولت أنا أركز مع نفسي وأنا أدرى بشخصيتي، أنا حتى وقت المستشفى ماكنتش برضى حد ييجي معايا أو يبات".

وعن سبب ابتعادها عن التجمعات والتواجد المستمر في المناسبات الاجتماعية تقول كندة علوش: "أنا بعيدة عن المناسبات الاجتماعية؛ لأن طبيعتي إن طاقتي بتتشتت، ومن جوايا كنت مركزه أكثر إني أخرج من التجربة معافاة نفسياً قبل صحياً".

وتطرقت كندة علوش للحديث عن زيادة وزنها، حيث كانت النجمة الشهيرة تعرضت للتنمر بعد ظهورها في إحدى الصور بوزن زائد، لتنال الكثير من التعليقات المتعلقة بزيادة وزنها قبل أن تعلن مرضها للجمهور، إلا أن كندة علوش تعاملت مع الأمر بقوة وشجاعة، وأكدت على أن التنمر عليها والسخرية من وزنها لم تكن مصدر إزعاجاً بقدر انزعاجها من زيادة وزنها التي منعتها من التعامل الطبيعي مع أولادها وممارسة مهامها تجاههم.

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