أنغام تتّخذ قراراً جديداً حرصاً على إرضاء جمهورها الوفي

أعلنت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" عن إحياء حفل إضافي في المتحف المصري الكبير في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك إرضاءً لعدد كبير من جمهورها الذي لم يستطع حجز تذاكر الحفل الأول، والمقرر إقامته في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير ونفاد التذاكر بعد طرحها.

ونشرت أنغام صورة بوستر الحفل، وعلّقت عليها بالقول: "بعد الإقبال الكبير ونفاد تذاكر حفل "صوت مصر" النجمة الكبيرة أنغام، واستجابةً لطلباتكم؛ تم فتح ليلة إضافية يوم 12 أكتوبر المقبل ضمن حفلة "ليالي مصر" في المتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو هاني فرحات".

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر" التي تسلّط الضوء على التراث الفني المصري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كثيفاً من محبي أنغام وعشّاق الفن المصري.

من ناحية أخرى، تواصل أنغام تألّقها على الساحة الفنية من خلال جولتها الغنائية الخليجية الخاصة بألبومها الجديد "تيجي نسيب"، حيث انطلقت الجولة من مسرح "عبادي الجوهر" في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، وقدّمت خلال الحفل مجموعة من أغاني الألبوم أمام حشد جماهيري كبير.

وتابعت أنغام جولتها بإحياء حفل في المركز العالمي للمعارض في البحرين، وصولاً إلى حفلها الأخير في أرينا دبي، الذي شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً تجاوز سبعة آلاف شخص من مختلف الجنسيات العربية.

قد يهمك أيضــــاً:

حفل إضافي لـ أنغام في ليالي مصر

ليلة إضافية لـ أنغام ومي فاروق في مهرجان شتا الكويت