الامارات | سفارة الإمارات في القاهرة تحذر من المكالمات الاحتيالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذَّرت سفارة الدولة لدى القاهرة ،من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد، داعية إلى عدم الاستجابة لطلبات التحويل المالي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني التي تنتحل اسم وزارة الخارجية الإماراتية أو صفة أحد موظفيها، وفي حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني، يمكن التواصل مع الوزارة عبر الرقم (0097180044444)

وأكدت سفارة الإمارات في القاهرة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع (اكس) أن كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية على أن الرقم الرسمي للتواصل معها هو 0097180044444 ، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024 ، مهيبة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.