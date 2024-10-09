سامو زين يقدّم عرضاً غريباً لجمهوره

نشر الفنان سامو زين عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" منشوراً أعلن من خلاله عن تحدٍ مثير وغريب، حيث عرض مبلغاً كبيراً من المال لمن ينجح في صناعة بصمة صوته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سامو زين في منشوره أن العديد من الجهات المختصة حاولت تقليد بصمة صوته الفريدة لكنها فشلت، قائلاً: "جهات مختصة حاولت تعمل بصمتي بالذكاء الاصطناعي، بس معرفتش توصل لنفس الجودة، عشان كدة بعرض مبلغ محترم لأي حد يقدر يعملها".

يُذكر أن سامو زين ليس أول فنان يدخل في مواجهة مع التكنولوجيا الحديثة، إذ أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي محط اهتمام الكثير من الفنانين والمبدعين، سواء في الموسيقى أو الفن البصري.

من ناحية أخرى، كان سامو زين قد طمأن جمهوره عليه بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة، وقال في رسالة صوتية عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": "شكراً لكل الناس اللي حاولت تتواصل معايا أو تبعتلي رسالة من طريق السوشيال أو عبر تليفوني أو من خلال أي جهة بشكركم جداً، إن شاء الله يارب مشوفش فيكم أي حاجة وحشة بإذن الله، أنا كويس الحمد لله وإن شاء الله يومين تلاتة كده هكون معاكم شكراً جداً".

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