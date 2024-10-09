شكرا لقرائتكم خبر الرياض تستقبل أبطال الملاكمة في "Grand Arrival" لنزال "IV CROWN SHOWDOWN" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط أجواء من الحماس والترقب، وحضور جماهيري وإعلامي كبير،شهدت العاصمة الرياض اليوم حدث "Grand Arrival" الذي أقيم بالقرب من "المملكة أرينا"، معلنًا وصول أبطال الملاكمة العالميين أرتور بيترفبيف ودميتري بيفول إلى المملكة، استعدادًا للنزال المرتقب على لقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع، والذي سيُقام ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض 2024.



وخلال هذا الحدث، توافدت الجماهير وعشاق الملاكمة لمشاهدة الأبطال وهم يتأهبون لخوض واحدة من أعظم النزالات في تاريخ الملاكمة.



وأعرب بيترفبيف، حامل ألقاب WBC وWBO وIBF، وبيفول، حامل لقب WBA، عن حماسهما الكبير للمواجهة المقررة في 12 أكتوبر.

حيث سيكون النزال المنتظر في "المملكة أرينا" محط أنظار الملايين حول العالم، ويعد بأن يكون حدثًا رياضيًا غير مسبوق.



بالإضافة إلى النزال الرئيسي، سيشهد الحدث عدة مواجهات مثيرة تشمل نخبة من أبطال الملاكمة العالميين.

ففي وزن المتوسط، سيتحدى البريطاني كريس يوبانك جونيور البولندي كاميلسزيريميتا.

وفي وزن الثقيل، سيواجه البريطاني فابيو ووردلي مواطنه فريزر كلارك.

أما في وزن الكروزير، سيلتقي الأسترالي جاي أوبتايا مع البريطاني جاك ماسي في مواجهة مرتقبة.



وفي وزن الخفيف الثقيل، سيتنافس البريطاني بن ويتاكر مع مواطنه ليام كاميرون.

كما سيشهد الحدث نزالًا نسائيًا يجمع بين الأسترالية سكاي نيكولسون والبريطانية رافين تشابمان.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الجمهور على موعد مع نزال مهم بين السعودي محمد العقل والمكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر.