"السعودية" وجهة عالمية مزدهرة للترفيه والفنون ضمن رؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بفضل رؤية المملكة 2030 التي تعتبر الترفيه أداة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.

وقد أسهمت هذه الرؤية الطموحة في استقطاب العديد من الفعاليات العالمية والأحداث الثقافية، مما جعل المملكة تحتل مكانة بارزة على الخريطة العالمية للترفيه.

وعلى مر السنوات، تسعى Jazo PR، التي افتتحت مقرها الأول في الرياض، إلى أن تكون حلقة الوصل بين الإبداع ووسائل الإعلام، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكات المتنوعة.

من خلال التعاون مع Getty Images، التي تمتلك مكتبة ضخمة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الأحداث العالمية، سيتم تسليط الضوء على الفعاليات الفنية والثقافية البارزة في المملكة بالتعاون مع مصورين محليين لإنتاج محتوى ترفيهي سعودي عالي الجودة، وإبرازه في أفضل صورة عبر الصور والفيديوهات المتميزة التي تم التقاطها في مناسبات عالمية مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان البندقية السينمائي.

ولا شك أن التغطية المرئية تلعب دورًا حاسمًا في أي استراتيجية ترويجية ناجحة، إذ تساعد الصور والفيديوهات في إيصال القصص والمشاعر بسرعة وفعالية أكبر من النصوص.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن الطرفان من تقديم محتوى بصري مبتكر وجذاب يعكس سحر وجمال المشهد الترفيهي السعودي، مما يتيح للجمهور العالمي فرصة التعرف على الثقافة والفنون السعودية بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وفي هذا السياق، علق لوران بوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jazo PR على هذه الشراكة قائلاً: "يشرفني هذا التعاون الذي سيجلب الخبرة الفريدة والإبداع في مجال الإنتاج الترفيهي وخدمات المحتوى إلى المملكة. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الوعي العالمي بصناعة الترفيه المزدهرة في السعودية، وإظهار أفضل المواهب والثقافة السعودية للعالم بينما تحقق البلاد رؤيتها لعام 2030."

وأضافت ليزا ماري راي، مديرة الترفيه الأولى في Getty Images: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تتيح لنا جلب خبرتنا في المحتوى المرئي إلى السعودية وعرض صناعة الترفيه في البلاد للعالم. يعتمد علينا العملاء، من مسؤولي الدعاية والعلامات التجارية إلى منظمي المهرجانات، لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة لمواهبهم وأحداثهم، والتي نوزعها على المؤسسات الإعلامية حول العالم في الوقت الفعلي تقريبًا. نحن متحمسون لجلب هذه القدرات إلى المملكة والعمل مع المصورين المحليين ومصوري الفيديو الذين يلتقطون بالفعل مجموعة متزايدة من الأحداث البارزة في المملكة."

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا حيًا للتعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية متقدمة.

ونحن بانتظار رؤية الفعاليات القادمة التي ستحدث صدى عالميًا، حيث ستعكس هذه الفعاليات الطموحات الثقافية والاقتصادية للسعودية وتبرز التنوع الغني الذي تتمتع به المملكة.