أكاديمية طويق ومدارس مسك تحتفيان بالطلاب الفائزين على مستوى المملكة بمسابقة "WRO" العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت أكاديمية طويق اليوم، بفوز طلابها بالشراكة مع "مدارس مسك"، في تصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) في وزارة التعليم بمدينة الرياض، الذي يقام بشكل سنوي لدعم الابتكارات في شتّى المجالات، باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث فاز طلاب أكاديمية طويق ومدارس مسك بالمراكز الأولى على مستوى المملكة، والتأهل للمسابقة العالمية بدولة تركيا.

وقد حصلت الطالبتان الجوهرة القحطاني وأسيل الجاسر على المركز الأول في فئة مُهندسي المستقبل على مستوى المملكة، التي تتمحور في بناء وبرمجة روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في حلبة مخصصة، فيما حصل الطالبان عبدالعزيز الحصيني وعبدالعزيز النجيدي بالمركز الثالث في نفس الفئة، كما فازت الطالبتان شيهانة الصحفي وتالة الحازمي بالمركز الثاني في فئة مُبدعي المستقبل، لتتأهل بذلك الفرق لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية في نوفمبر المقبل تحت شعار "حلفاء الأرض"، التي تهدف إلى تسخير التقنيات الحديثة في ابتكار حلول إبداعية تسهم في الحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، واستكشاف أبرز البدائل الخضراء لمنتجات الحياة اليومية.

وتأتي مشاركة الأكاديمية بالشراكة مع مدارس مسك، من منطلق الاهتمام في تمكين القدرات التقنية وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات العالمية، ويأتي هذا الإنجاز، بعد ما حققته الأكاديمية مؤخرًا بشهر مايو الماضي؛ بتتويج طلابها بـ 9 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و11 جائزة خاصة، في مسابقة المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا (ITEX) التي أُقيمت بدولة ماليزيا.