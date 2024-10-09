4 سعوديين يتأهلون إلى دور الثمانية في أول أيام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 3 لاعبين سعوديين لدور ربع النهائي في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم آلأول من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض وتستمر حتى 17 اكتوبر بمشاركة اكثر من 200 لاعب ولاعبه يمثلون 13 منتخب . وكانت منافسات البطولة العربية قد أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وعدد من رؤوساء اتحادات الدول العربية المشاركة . وجاء تأهل اللاعبين السعودين "خالد الغامدي و مشاري الشمردل و وريان المبيض" بعد فوزهم في دور ال 32 ودور ال 16 في منافسات البلياردو 9 كرات ناشئين. كما تأهل 6 لاعبين سعوديين إلى دور الثمن نهائي في منافسات البلياردو 9 كرات رجال وهم "عبدالعزيز العمودي ومشاري الهزاع وفيصل الزهراني وسعد ادريس واحمد ال جبار وفهد الضعيان". وفي منافسات السنوكر تأهل لاعب المنتخب السعودي زياد القباني الى دور ربع النهائي في منافسات السنوكر 15 كرة ناشئين بعد ان حل في المركز الثاني في مجموعته في دوري المجموعات .

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