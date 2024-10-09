ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر أكتوبر 2024

قد يكون هذا الشهر جيد عمومًا لبرج الجوزاء، فالشمس وعطارد بـ برج الميزان والمشتري ببرجك؛ مما يحسن أوضاعك وخاصة العائلية، والتي تسعى بهذا الشهر لتحاول ترتيبها وإصلاحها، تنتظم العلاقات وتدخل مصالحة عائلية بعد متاعب بالشهر الماضي.

ورغم بدء الحركة التراجعية لكوكب الحظ ببرجك، والذي يتطلب منك بذل المزيد من الجهود لاستقرار أوضاعك، إلا أن الحظوظ لن تخذلك بهذا الشهر، وستدعمك بعملك وباوضاعك المالية، فتحاول التكييف مع كافة الظروف وبتاريخ 2 يولد قمر جديد ببرج الميزان؛ مما يشير لبداية عاطفية أو ربما مالية أو ربما أمر يتعلق بالأولاد وصغار السن وكأنك بهذه الولادة تضع أساساً جديداً لمسارك وأهدافك الجديدة،

وعلى الرغم من تراكم وكثرة المسؤوليات التي تواجهها وخاصة اعتبارا من تاريخ 13، إلا أنك يجب أن تنتبه جيدا لكي لا تضيع الفرص الثمينة بسبب عدم أخذ الأمور بجدية والمثابرة عليها.

بإمكانك بهذا الشهر القيام بدور فعال والعمل على استدراك بعض الأخطاء ومحاولة تصويبها خاصة بالأمور المتعلقة بالأوراق أو المال، قد تواجه بعض الفوضى بمصاريفك ونفقاتك، وذلك بسبب تواجد المريخ ببرج السرطان؛ مما يجعلك أكثر إسرافا فكن منتبهاً لأي قرار أو عملية مالية تجريها بهذا الوقت

تتحسن الأوضاع الصحية، وربما يزداد وزنك، فتلجأ لإجراء ما، فالكثير من مواليد الجوزاء يتخذ قرار بإجراء طبي أو علاجي بهذا الشهر.

أما عن اكتمال القمر ببرج الحمل، فيشير لقضية سفر أو فكرة أو فرصة ارتباط خارجية أو إغلاق وضع له علاقة بجهة بعيده أو بسفر أو بوضع دراسي وتعليمي.

أما عاطفيا، فقد تعيد لك الأقدار علاقة من الماضي، أو تجعلك ميالاً لاتخاذ قرار طال انتظاره البعض من مواليد الجوزاء قد يحسم وضع التزام أو ارتباط بحياتهم بهذه الفترة، وربما تكتشف بعض الأسرار أو تعلم بحقائق كانت خافية عنك بالماضي، وهذا ما يحدد وضعك مع الطرف الآخر، لا استبعد بهذا الشهر ان تشعر بانجذاب لبعض الأشخاص بمحيط عملي أو طبي.

بتاريخ 17 تدخل الزهرة لبرج القوس؛ مما يضعك أمام خيارات نهائية، ويطرأ ما يجعلك تختبر بعض الارتباطات بحياتك العاطفية أو الزوجية؛ مما يجعلك ميالاً للتحرر من علاقات لم تعد مناسبة بالنسبة لك وبتاريخ 23 تزداد وتيرة أعمالك ومسؤولياتك؛ مما يشعرك بالإرهاق، ويدفعك بشكل ضروري لتنظم أوقاتك وأيضا مواعيدك محاولة منك لمحاصرة اي فوضى قد تعيق تقدمك وإنجازاتك.

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