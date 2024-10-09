شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والسويدي إليكتريك، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تخسر 77 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات 6.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919 مليون ورقة مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.54%، والعرب على 6.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 49.6 مليون جنيه، 34.3 مليون جنيه، 236.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 287.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 8080 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 163 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، وابن سينا فارما، وكونتكت المالية القابضة عدد 2523 سهم، 26.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 3 ملايين سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وطاقة عربية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية، وكونتكت المالية القابضة، عدد 2000 سهم، 5500 سهم، 8 آلاف سهم، 40 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم، 71.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 200 ألف سهم.

شركة القرية الذكية



أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أحد مساهمي شركة تطوير وإدارة القرى الذكية، عن نية طرح حصة في حدود ما بين 30 إلى 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، على أن يكون ذلك مرهونًا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وتمتلك شركة تطوير وإدارة القرى الذكية، شركة القرية الذكية الممتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وتمتلك شركة النعيم القابضة للاستثمارات حصصًا مباشرة وغير مباشرة في رأس مال تبلغ حوالي 32.1% من خلال الجهات المرتبطة بما في ذلك شركة ريكاب للاستثمارات المالية منها حصة مباشرة بحوالي 14.9% من إجمالي الأسهم المصدة، كما يضم هيكل ملكية كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "ادكوم"، وشركة أبناء مصر للتعمير.

شركة نهر الخير



أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية (شركة سعودية) في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار قرض الأفريقي (السنط العربي) على الأرض المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات، على أن تقوم الشركة السعودية بالتسويق للمنتج بالكامل سواء كان تسويق محلي أو بالتصدير خارج البلاد.

سي أي كابيتال



أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن اختيار أحمد عيسى طه، رئيسًا لمجلس الإدارة ممثلًا عن بنك مصر.

سوديك



أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول الاستقالة المقدمة من ماجد أحمد سامي محمد شريف، من عضويته في مجلس إدارة الشركة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر عام 2024.