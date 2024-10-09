ميرنا وليد - بيروت - لا زالت اطلالة الممثلة المصرية هنا الزاهد حديث الجمهور خلال حضورها مباراة كرة السلة الأميركية في أبو ظبي.

وعلى الرغم ان الاطلالة عبارة عن بنطلون وتوب من الجينز الا انهما تميزا بحبوب الكريستال عليها وهي من العلامة التجارية Self-Portrait، يصل سعر الـتوب إلى 582 دولار، أي ما يعادل 41 ألف جنيه مصري ونسقته مع بنطلونها من نفس اللون والخامة يصل سعره إلى 1180 دولار أميركي، ويصل سعره إلى 57 ألف جنيه مصري.

وتركت هنا شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت على مكياج ناعم.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا سعر إطلالة هنا الزاهد التي اختارتها لحضور مبارة كرة السلة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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