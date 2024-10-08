- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق على متابعيها بصور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب إبنتها نور أثناء قضائهما أوقات مميزة سوياً بإلتقات الصور ربعضهما، و إعتمدت الإثنتان إطلالت رائعة خطفت من خلالها الأنظار.
و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 51,975 دولار، أما إبنتها نور فحملت حقيبة من Hermès وصل سعرها إلى 36,842 دولار.
وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ساندرا رزق و غبنتها نور تستمتعان بوقتهما سوياً..و سعر حقائب يديهما الخيالي من Hermès سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.