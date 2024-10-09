الصحة: 2119 شهيدا و10019 جريحا منذ بدء العدوان، وحصيلة يوم أمس 36 شهيدا و150 جريحا

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسين بجروح، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119، والجرحى إلى 10019.

ولفت مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، الى أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس في المناطق على الشكل التالي:

- محافظة البقاع أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح.

- محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة شخص بجروح.

- محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة 85 بجروح.

- محافظة النبطية أدت إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح.

- محافظة جبل لبنان أدت إلى إصابة 20 شخصا بجروح.