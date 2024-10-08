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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية أيتن عامر بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة حيث كانت ترتدي توب واسع زاهي الالوان ذات اكمام قصيرة مزخرف، مع سروال واسع بنفس التصميم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت أيتن بيدها حقيبة من دار أزياء Hermes وصل سعرها إلى 19,528 دولار.
و في وقت سابق، شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشوراً أثارت فيه الجدل بحديثها عن "نكران العشرة والعيش والملح".
ونشرت أيتن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً كتبت فيه: "ده أكيد كان عيش وبرسيم مستحيل يكون عيش وملح"، من دون أن تحدد من هو المقصود بالرسالة.
وتفاعل المتابعون مع منشور أيتن، وتساءلوا عن المقصود من الرسالة الغامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر خيالي لحقيبة يد أيتن عامر من Hermes..إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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