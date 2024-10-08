ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص حملها في شوارع باريس، مختارة إطلالة إطلالة خريفية ساحرة أنيقة للغاية.

وقد إرتدت كارمن فستاناً باللون الأسود طويل وضيق، بأكمام طويلة، وقبة عالية.

وقد نسقت معه مجموعة أكسسوارات باللون الذهبي أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً، بالإضافة إلى حقيبة يد من المجموعة الجديدة Calla.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وكانت أعلنت كارمن بصيبص حملها بطفلها الأول بعد مرور 8 سنوات على زواجها، ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات، خصوصاً وأن ما تمر به خلال الأحداث في لبنان صعب للغاية، وكتبت: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر. إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن بصيبص أنيقة للغاية بأحدث إطلالاتها.. وهكذا إستعرضت حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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