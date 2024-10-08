ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان وسام الأمير إلى جانب الفنانين أمير يزبك وبتول بني حفل ملكة جمال العرب الذي نظمه الإعلامي زكريا فحام وقدّمه الممثل وجيه صقر وحضره أهل الإعلام والصحافة ونجوم الفن.

وكان لموقع "الفن" لقاءً مع الفنان وسام الأمير الذي تطرقنا معه إلى موضوع بعض الإنتقادات التي طالته بسبب زواجه بعد رحيل زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود.

وتحدث الأمير عن زوجته ربى الجميّل وكيف تم التعارف بينهما وعن ردة فعل ولديه حيال خطوة الزواج.

وفي الختام كشف الأمير عن مشاريعه المقبلة.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - وسام الأمير يرد على منتقدي زواجه الثاني بعد رحيل زوجته ناريمان عبود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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