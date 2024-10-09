وافق بشرط.. شوبير يكشف تطورات مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع سيرجيو راموس للحصول على خدمات اللاعب الإسباني، وتدعيم صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن سيرجيو راموس طلب 4 ملايين يورو في الموسم الواحد للانضمام إلى نادي الزمالك، أي ما يقترب من 200 مليون جنيه مصري في الموسم.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس وضعت راموس على رأس الترشيحات لتدعيم صفوف الفريق، بعد إصابة بريمير مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وأضافت أن إصابة مدافع الفريق جعلت النادي يفكر في إمكانية ضم بديل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أفضل من راموس لتصدر قائمة الترشيحات.

وقطع نادي يوفنتوس الطريق على إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع سيرجيو راموس، بعد أكد مسؤولو القلعة البيضاء على الدخول في مفاوضات جادة مع المدافع الإسباني لضمه في الميركاتو الحالي.

وكان علي هشام نصر نجل نائب رئيس نادي الزمالك أكد التفاوض مع الدولي الإسباني، حيث قال في تصريحات سابقة: تحدثت مع وكيل اللاعبين عمر زعلوك وقال لي إنه يمكنه التواصل مع وكيل راموس، وليس لي أي دور رئيسي أو رسمي في الأمر من مجلس الإدارة أنا فقط مجرد محب لنادي الزمالك، في الوقت الحالي حدث كلام بالفعل مع الوكلاء المقربين من راموس، لكننا أجلنا كل الملفات حتى الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي.