بـ 3 صواريخ على دمشق.. استشهاد وإصابة 18 سوريًا في هجوم إسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مصدر عسكري سوري، اليوم الثلاثاء، إن العاصمة دمشق تعرضت لعدوان إسرائيلي بثلاثة صواريخ، طال أحد الأحياء المكتظة بالسكان.

وأوضح المصدر العسكري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية في خبر عاجل، أنه حوالي الساعة 20.15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وأضاف أن الهجوم استهدف أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

وأكد المصدر العسكري أن العمل ما يزال مستمرًا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.

إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الموقع المستهدف من قبل إسرائيل شقة يتردد إليها قيادات الحرس الثوري وما يطلق عليهم الأصدقاء في المزة.

وأشار إلى أن قوات الأمن السورية أغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع الذي جرى استهدافه من قبل إسرائيل في منطقة المزة، وانتشرت قوى أمنية في محيط السفارة الإيرانية التي تبعد 500 متر عن الموقع المستهدف، ومنازل العديد من المسؤولين في النظام السوري الذين يقيمون في الحي.