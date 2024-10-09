وزير الخارجية يبحث مع مسؤول بريطاني دعم جهود السلام في اليمن وتطورات الأوضاع بالمنطقة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، الثلاثاء، دعم جهود السلام في اليمن، وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون بينهما وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وبحث الجانبان، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف التصعيد من قبل المليشيات الحوثية، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.

من جانبه جدد وزير الدولة البريطاني، التأكيد على دعم بلاده القوي للحكومة اليمنية وتطلعاتها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمن.

وأوضح فالكونر في تدوينة على منصة إكس، إنه أجرى مناقشات مهمة مع وزير الخارجية اليمني حول الحاجة إلى الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن مجالات التعاون المتبادل.