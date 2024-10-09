الوطن القطرية: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها على لبنان وغزة

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم مساعدات وإغاثات إنسانية عاجلة".

ولفتت إلى أن "قطر دأبت على دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه، لإيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك، كما قامت بدعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها، تفاقمت مع العدوان الإسرائيلي الحالي، الذي تسبب في خسائر جسيمة بالأرواح والبنى التحتية، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم".

وأوضحت أنه "على الرغم من إعلان لبنان على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتأييد النداء الدولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، والذي وافقت عليه عشر دول، إلا أن العدوان الإسرائيلي ما زال يتوالى فصولا، مع غارات وحشية في المناطق المدنية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وشددت على أن "قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من القتل والدمار، كما تؤمن بأنه يتعين على المجتمع الدولي بذل أقصى الجهود الممكنة للجم إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها سواء ضد لبنان أو ضد قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والاحتكام لمفاوضات من شأنها وحدها إعادة الأمن إلى المنطقة، حيث تتزايد كل يوم احتمالات التصعيد بصورة أكثر خطورة".