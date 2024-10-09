الجيش الاسرائيلي: كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر

جدّد المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي صباح اليوم تحذيره لسكان الجنوب اللبناني، وقال: "مستمرون في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم".

واضاف: "عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً، كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر".