جدّد المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي صباح اليوم تحذيره لسكان الجنوب اللبناني، وقال: "مستمرون في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم".
واضاف: "عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً، كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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