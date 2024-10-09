أفادت "أوجيرو"، عن "عطل طرأ على سنترال النبي شيت، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، موضحة أن فرقها ستعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة، "فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو": عطل في سنترال النبي شيت سنعمل على إصلاحه فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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