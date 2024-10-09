عبد المسيح: لإتحاد إستثنائي في جبهة وطنية عابرة للمذاهب و المناطق

اشار النائب اديب عبد المسيح، الى أن "لما بدأت الحرب الأهلية في العام 1975 اجتمع الزعماء المسيحيون بظل "الجبهة اللبنانية" وحققوا الصمود على يد الاتحاد فيما بينهم. المطلوب اليوم في 2024 جبهة لبنانية وطنية و أن تكون موسعة لتشمل أفرقاء جمعتهم قوة جاذبة من قبل".

ولفت الى أن "ما يجذبنا اليوم جميعا هو مصلحة لبنان و بقاؤه، نعم لإتحاد إستثنائي في جبهة وطنية 2024 ( عابرة للمذاهب و المناطق) و قامات وطنية لتحمي لبنان و تضمن صموده".