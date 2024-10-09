البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 8.64 مليار دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 61 مليار يوان (حوالي 8.64 مليار دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة قدره 1.5 % .

وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ”الريبو العكسي” عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط