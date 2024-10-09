مصرع 22 شخصا على الأقل جراء فيضانات مدمرة في البوسنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية خطيرة دمرت قرى بأكملها في أنحاء البوسنة .

وتعرضت البنية التحتية الرئيسية للنقل التي تربط وسط وجنوب البوسنة لأضرار بالغة وغمرت الفيضانات المباغتة الشركات والمنازل وجرفت الماشية.

وما يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في المنطقة المحيطة ببلدتي كونيتس ويابلانيتسا الجنوبيتين اللتين تضررتا بشدة.

وقال المتحدث باسم حكومة منطقة الهرسك-نيريتفا إنه من السابق لأوانه الحديث عن أرقام، لكن الأضرار جسيمة.

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