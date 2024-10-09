استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على الشجاعية ومخيم البريج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف ثلاثة منازل في حي الشجاعية ومخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج، كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال استهدف منزلا آخر في المخيم الذي يشهد قصفا مدفعيا وجويا مكثفا منذ عدة أيام أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، إضافة إلى نزوح مئات الأسر إلى خارج المخيم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط