السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الإبراهيمي 4 أيام أمام المسلمين وتفتحه للمستوطنين احتفالا بـ"عيد الغفران"

أغلقت السلطات الإسرائيلية، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المسلمين لمدة 4 أيام وفتحته للمستوطنين احتفالا بـ"عيد الغفران".

وقال مدير الحرم معتز أبو سنينة، في تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية- وفا إن "سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم في وجه المسلمين، للسماح للمستعمرين بالاحتفال بأحد أعيادهم"، لافتا إلى أن "عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم ومنع كافة موظفين الأوقاف من التواجد داخله".

وأضاف: "إن الاحتلال يحول كافة أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، ويكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسة بالمنطقة، فيما يفسح المجال أمام مئات المستعمرين للقدوم إلى الحرم".

وتحول السلطات الإسرائيلية، الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها ضد الفلسطينيين.