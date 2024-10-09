شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الوظائف.. عدم تكليف المعلم الخبير بأكثر من 18 حصة أسبوعيًا لتعزيز أدائه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدم تكليف المعلم الخبير بأكثر من 18 حصة صفية أسبوعياً، مما يعكس التوجه نحو توفير بيئة تعليمية تتيح للمعلم الخبير الوقت اللازم للقيام بدور إشرافي وتطويري يعزز جودة العملية التعليمية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز دور المعلمين الخبراء في تحسين الأداء التعليمي ودعم زملائهم في المدارس. تحديد النصاب حسب الرتب ووفقاً للتفاصيل الواردة في اللائحة، فقد تم تحديد النصاب التعليمي للمعلمين حسب الرتب المختلفة، حيث نصت على أن المعلم الممارس يُكلف بـ 24 حصة صفية أسبوعياً، بينما يبلغ نصاب المعلم المتقدم 22 حصة صفية.

كما تم تخصيص نصاب تعليمي خاص للمعلمين في مجال التربية الخاصة، بحيث يكون 18 حصة للمعلم الممارس، و16 حصة للمعلم المتقدم، بينما يقل النصاب التعليمي للمعلم الخبير في التربية الخاصة إلى 14 حصة فقط، بما يلائم طبيعة الاحتياجات التعليمية الخاصة للطلاب. شروط التكليف بحصص إضافية وأوضحت الوزارة أن هذه اللائحة تعطي الوزارة صلاحية تكليف المعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم التعليمي بإكمال هذا النصاب في أقرب مدرسة داخل المدينة التي يعملون فيها، بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة التعليمية.

كما يمكن للوزارة عند الحاجة تكليف المعلمين الذين أكملوا نصابهم بحصص إضافية بعد موافقتهم، على أن يتم صرف مكافآت مالية مقابل تلك الحصص الزائدة وفق ضوابط وشروط محددة تُحدد بالتعاون بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. دور شاغلي الوظائف التعليمية وتشمل اللائحة أيضاً مجموعة من الالتزامات الإضافية لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث تتطلب منهم المشاركة في التخطيط وتصميم البرامج التعليمية، وإدارة الأنشطة الطلابية، والمساهمة في عمليات التطوير المهني، بالإضافة إلى تكليفهم بأدوار إدارية وتنظيمية تعزز بيئة التعلم في المدارس. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الوزارة لدعم المعلمين وتحفيزهم، وإيجاد بيئة عمل تعزز من كفاءة الأداء التعليمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء جيل متمكن ومؤهل لتحقيق التنمية المستدامة.